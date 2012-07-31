Девушка из провинции поступила в МГУ, поразив экзаменаторов сочинением в стихах

Выпускница школы № 88 города Орск Оренбургской области Анна Миляева поразила приемную комиссию МГУ и поступила на «бюджет» филфака (отделение «русская филология»).

Аня написала вступительный экзамен по литературе в стихах. По словам самой абитуриентки, она готовилась к экзамену. Но когда в универститете объявили темы, она поняла, что не готова правильно раскрыть их. Девушка хотела сразу покинуть аудиторию, но это было запрещено, нужно было целый час сидеть на экзамене. Раньше не выпускали. Чтобы не терять время, Аня написала стихотворение - просто чтобы развлечь приемную комиссию. Миляева, как она призналась, не надеялась, что ее творчество оценят.

Абитуриентка искренне удивилась, когда увидела оценку сочинения в стихах - 67 баллов. Она очень рада, что стала студенткой МГУ.