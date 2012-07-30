Минобрнауки разработало критерии оценки деятельности вузов

Российский союз ректоров предлагает уточнить и дополнить перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность высших учебных заведений и приниматься решения о сокращении и объединении вузов, разработанных Министерством образования и науки РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что до конца текущего года необходимо выявить неэффективно работающие государственные вузы, а также разработать и утвердить до мая 2013 года программу реорганизации вузов.

По мнению главы государства, в России есть учебные заведения, которые дают студентам некачественное образование.

Новый глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов также отмечал, что в ближайшие три года предстоит провести сокращение госвузов на 20%, а их филиалов - на 30%.Министерство предлагает оценивать эффективность деятельности вузов по четырем направлениям, сообщает РИА Новости.

Первое направление - образовательная деятельность; в нем будут учитываться, в том числе, средний балл ЕГЭ зачисленных студентов, число выпускников, получающих стипендии президента и правительства РФ, доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания вуза.

Второе - научно-исследовательская деятельность; среди прочих критериев в расчет будут браться доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) от общих расходов вуза, а также доходов.

Третье - международная деятельность; здесь, в том числе, будет учитываться в общей численности учащихся доля иностранных студентов кроме граждан СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, также число обучающихся по программам послевузовского профобразования, прошедших стажировки в зарубежных вузах.

Четвертое - финансово-экономическая деятельность, где среди критериев учитываются доходы вуза из всех источников в расчете на одного работающего и отношение среднемесячной зарплаты научно-педагогических работников к средней заработной палате по экономике в регионе.

Союз ректоров предлагает дополнить каждый из четырех министерских критериев. В части оценки эффективности образовательной деятельности вузов ввести такие пункты, как доля выпускников-лауреатов и номинантов международных и российских премий, а также доля работающих в госучреждениях и организациях с участием государства.