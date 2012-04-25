Минобрнауки РФ утвердило новые правила записи детей в первый класс

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25 апреля 2012, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство образования и науки РФ утвердило новые правила записи в школы детей в первый класс.Ранее запись в российские школы начиналась для всех родителей 1 апреля.

Согласно новым правилам, запись будущих первоклассников предлагается проводить в два этапа. Для жителей микрорайона, который закреплен за конкретной школой, запись начнется не позднее 1 марта и продлится до 31 июля.

Для всех остальных - с 1 августа до 5 сентября. Первоочередное право при зачислении в школу имеют жители из прикрепленного района. Но и им школа может отказать, если там не осталось свободных мест. В таком случае решение будет приниматься муниципалитетом или городским округом, публикует правила «Российская газета».



Вступительных экзаменов для поступающих впервые в школу детей не должно быть. Однако правила предусматривают, что государственные и негосударственные школы, которые предлагают программы углубленного или профильного изучения отдельных предметов на соответствующие ступени, могут отбирать учеников, у которых есть способности к изучению этих предметов.Это же правило касается и государственных и негосударственных школ в сфере спорта и искусства.На сайтах и стендах школ не позднее 10 марта должна быть вывешена вся необходимая информация для родителей.В течение 10 дней после этого школа обязана указать количество мест в первых классах, не позднее 1 августа - количество свободных мест для тех детей, которые не зарегистрированы в прикрепленных домах.

У тех родителей, чьи дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории, школа обязана принимать документы до 31 июля. А с 1 августа принимают документы у всех остальных, следует из приказа Минобрнауки.Прием продлится вплоть до 5 сентября, а приказ о зачислении в первый класс издается не раньше 1 августа.

Заявление в школу можно подать и лично, и в электронном виде. Школа должна составить график приема родителей.

Согласно новому порядку, преимущественное право при поступлении на свободные места имеют федеральные и региональные льготники, в их числе многодетные семьи, дети военнослужащих, прокуроров, судей, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны все документы, необходимые для записи, перевести на русский язык. Или принести заверенные переводы.

Регистрация должна быть у всех родителей, которые хотят отдать детей в школу. Обязательные документы, необходимы при записи в школу: заявление, оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении, оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной территории. По желанию родителей - другие документы, в том числе медицинская справка.