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//Образование

Тина Канделаки и Дмитрий Быков зачитают "Тотальный диктант"

16 апреля 2012, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Акция по массовой проверке грамотности "Тотальный диктант" пройдет 21 апреля в 60 городах России и зарубежья, в ней примут участие около двадцати пяти  тысяч человек. В Москве она пройдет на 4 площадках.


 С ее помощью все желающие проверить свою грамотность смогут написать под диктовку текст на русском языке, специально подготовленный писателем Захаром Прилепиным.
В Москве очередной "Тотальный диктант" пройдет на четырех площадках: на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, в Российской государственной библиотеке для молодежи, Московской высшей школе социальных и экономических наук и на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ.
Текст "Тотального диктанта" в Москве будут читать известный писатель и журналист Дмитрий Быков и телеведущая Тина Канделаки.
Вход на мероприятие будет организован по спискам, поэтому те, кто хочет участвовать в акции должны обязательно зарегистрироваться, сообщает РИА Новости.
Организаторы рассчитывают, что в акции может принять участие почти 600 человек.
Первый "Тотальный диктант" прошел в 2004 году в Новосибирском госуниверситете. В прошлом году диктант получил национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник". В разные годы текст диктанта готовили Борис Стругацкий, Дмитрий Быков и Псой Короленко.

НС

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