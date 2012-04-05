Авдеев: Посещение музеев необходимо включить в обязательную школьную программу

Министр культуры РФ Александр Авдеев на встрече главы правительства Владимира Путина с представителями музейного сообщества в Саратове предложил включить в обязательную школьную программу посещение музеев.

Александр Авдеев считает, что дети дожны обязательно посещать музеи в рамках школьной программы, которую необходимо "плотнее увязать" с визитами в музей, так как для взрослых посещение музеев - "дело эпизодическое". Он также отметил, что сегодня посещение музеев школьниками зависит от директора или классного руководителя, и если они своих учеников "в музей не сводят, с них за это никто не спросит".

В свою очередь, Владимир Путин рассказал, что когда он учился в школе, посещение музеев было регулярным и обязательным, "раньше мы ходили, как минимум раз в полтора месяца, например, в Эрмитаж", - цитирует премьера ИТАР-ТАСС.

Сегодня же, на совещании с директорами российских музеев Владимир Путин сообщил, что с 2012 по 2018 годы на деятельность российских музеев будет выделено более 67 миллиардов рублей.