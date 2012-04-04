Выпускники вузов в 2012 году получат дипломы нового образца

Глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко подписал приказ, согласно которому выпускники российских вузов в 2012 г. получат дипломы об образовании нового образца.

Речь в документе идет о дипломах для тех выпускников, кто уже обучается не по ступеням высшего профобразования, а по уровням. Еще несколько лет новые дипломы будут в ходу наравне с дипломами старого образца, где квалификация выпускнику присваивается по ступеням высшего образования.

«В новых дипломах фамилия выпускника вписывается в именительном падеже: « Диплом свидетельствует о том, что Иванов Василий», и далее потексту. Ранее в дипломе писали: «диплом выдан Василию Иванову». Таким образом решена проблема со склонением сложных иностранных имен.

Директор одного из предприятий-изготовителей дипломов Евгений Федоров отметил, что изменился принцип нумерации дипломов, пишет «Российская газета». Вместо буквенно-цифрового обозначения бланкам будет присваиваться серия и порядковый номер. В серии шесть символов, но важны, по сути, только две первые и две последние цифры. Первые определяют статус учебного заведения: федеральные вузы - 10, региональные - 11, муниципальные - 12, частные - 13, семинарии - 14. Последние две цифры - номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю диплома.