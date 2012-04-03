Минобрнауки РФ не планирует сокращать число бюджетных мест в вузах

Министерство образования и науки РФ не планирует сокращать число бюджетных мест в вузах. Но директор Департамента развития профессионального образования ведомства Геннадий Шепелев сообщил, что министерство может перераспределить бюджетные места в пользу вузов, набирающих студентов с высоким баллами ЕГЭ.

По его данным, планов по сокращению бюджетных мест пока нет. Он уточнил, что это было высказано ранее в порядке дискуссии. По мнению чиновника, чтобы держать качество образования на хорошем уровне, возможно, нужно ограничивать число мест "на бюджете", чтобы не принимать туда тех, кто не хочет или не способен учиться.

Количество бюджетных мест, по словам Шепелева, может быть снижено для вузов, которые в прошлом году набирали "троечников", передает ИТАР-ТАСС.

Он также сообщил: "У нас 770 тысяч выпускников одиннадцатых классов и 490 бюджетных мест в вузах. Это беспрецедентное соотношение, и на эти места не хватает выпускников с достаточно высоким уровнем образования". Шепелев подчеркнул, что средний балл ЕГЭ 50-55 - это очень плохо для высшего образования.

Вот "для тех вузов, которые имели в прошлом году такие средние баллы, это причина для снижения контрольных цифр приема на бюджет".

Напомним, министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко предложил сократить в вузах количество бюджетных мест, учитывая демографическую ситуацию в стране.

Глава Минобрнауки считает, что такая структурная реформа должна стать одним из источников значительного увеличения зарплат профессорско-преподавательского состава университетов и институтов.