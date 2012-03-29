Пиотровский возглавил кафедру истории стран Древнего Востока в СПбГУ

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в четверг избран заведующим кафедрой истории стран Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета. Его кандидатура единогласно утверждена ученым советом вуза.

Кафедра входит в состав восточного факультета СПбГУ. Как сообщили в университете, ученый совет "единогласно избрал Михаила Борисовича" завкафом, передает портал Карповка.ру.

Михаил Пиотровский с отличием закончил восточный факультет СПбГУ в 1967 году по кафедре арабской филологии. В 1967–1991 годах он работал в ленинградском отделении Института востоковедения.

Пиотровский — автор более 250 научных работ, среди которых каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей, работы по духовной и политической истории ислама и арабской культуры, археологии Аравии.

Директором Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский служит с 1992 года.