Репутация РУДН оказалась подмочена мошенниками: обмануты 400 студентов

В Москве разразился скандал с участием Российского университета дружбы народов. Около 400 студентов разместили на Youtube ролик, в котором утверждают, что РУДН отказывается их обучать, несмотря на заключенные оплаченные контракты.

Руководство РУДН заявило, что оно непричастно к обману студентов, обвинив в их бедах организацию, "незаконно использовавшую имя вуза". Однако реклама организации ООО "Центр менеджмент", позиционировавшей себя как "центр дополнительного образования РУДН" была размещена в здании вуза и на сайте этого института.

По словам проректора РУДН по дополнительному образованию Анжелы Должиковой, вуз считает действия ООО "Центр менеджмент" незаконными и подготовил представление на организацию в прокуратуру.

"К сожалению, университет столкнулся с ситуацией, когда некая организация ООО "Центр менеджмент", воспользовавшись многопрофильностью РУДН в области допобразования, выступала и раздавала обязательства от имени университета. В результате ряд людей, подписавших договор с этой организацией, не получил обещанные образовательные услуги", - сказала агентству РИА Новости проректор РУДН Анжела Должикова.

"В то же время все обязательства институт дополнительного профобразования РУДН перед студентами выполнял, выполняет и будет выполнять. Мы призываем всех, кто задумывается о получении дополнительного профессионального образования, обязательно обращать внимание на подписываемые документы и заключать договоры напрямую с университетом", — отметила проректор.

Как обманутые студенты, так и руководство вуза намерены подать судебные иски против организации, заявлявшей о предоставлении услуг дополнительного образования.