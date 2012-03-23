РСС: Сокращение бюджетных мест в вузах поднимет волну протестных настроений

Российский студенческий союз считает, что заявление министраобразования и науки РФ Андрея Фурсенко о сокращении бюджетных мест в вузах противоречит социальным обязательствам, которые берет на себя государство.

Студсоюз не поддерживает идею Фурсенко о сокращении бюджетных мест в учебных заведениях с учетом демографической ситуации в стране. «АН» сообщали, что накануне на совещании у премьер-министра РФ Владимира Путина в четверг Фурсенко предложил сократить количество мест в вузах, финансируемых из государственного бюджета.

Глава Минобрнауки рассказал Путину, что такая структурная реформа должна стать одним из источников значительного увеличения зарплат профессорско-преподавательского состава университетов и институтов.

Председатель студсоюза Артем Хромов подчеркнул, что основополагающим принципом образовательной реформы должна быть общедоступность и качественность образования.

По мнению Хромова, сокращение бюджетных мест в учебных заведениях поднимет волну протестных настроений и в студенческой среде. Студсоюз предлагает решить проблему не за счет выпускников школ, а благодаря снижению зарплат чиновников и сотрудников администрации вузов, передает РИА Новости.

По данным Минобрнауки, в 2012 года количество бюджетных мест в российских вузах по сравнению с прошлым годом не изменилось и составляет почти 500 тысяч, при этом изменена структура их распределения: увеличилось число бюджетных мест в магистратуре - с 53,4 тысячи до 62,2 тысячи, а количество мест по программам бакалавриата и специалитета с 437,4 тысячи сократилось до 428,6 тысячи мест.