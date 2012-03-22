Фурсенко предложил сократить количество бюджетных мест в вузах

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко предложил сократить в вузах количество бюджетных мест, учитывая демографическую ситуацию в стране.

В четверг на совещании у премьер-министра РФ Владимира Путина глава Минобрнауки, что такая структурная реформа должна стать одним из источников значительного увеличения зарплат профессорско-преподавательского состава университетов и институтов.

Фурсенко напомнил, что в настоящее время существует законодательное ограничение. «Мы должны за счет бюджета готовить не менее 170 человек на 10 тысяч населения. Но с учетом старения населения мы предлагаем изменить норму и рассматривать подготовку специалистов, не исходя из общей численности населения, а исходя из так называемой когорты, то есть количества людей, которые учатся», - пояснил министр, имея ввиду людей в возрасте от 17 до 35 лет.

Нужно пересчитать норму о бюджетных местах в вузах, чтобы не было искусственной накачки количества бюджетных мест. По словам Фурсенко, сегодня практически каждый второй выпускник школы имеет право поступить на бюджетные места. «Такого не было ни в Советском Союзе, ни в постсоветские годы», - сказал министр, подчеркнув , что с «учетом демографии эти соотношения надо изменить».

Министерство финансов России выступило с инициативой о проведении существенной реорганизации оплаты труда бюджетников.