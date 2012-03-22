Двойной стандарт: российские школы наводняют учебниками (ВИДЕО)

В этом году в федеральном списке Минобра России 2,5 тыс. учебных пособий — в два раза больше, чем в прошлом. История – 140 штук. Физкультура – 30. Авторы теперь пишут учебники целыми линейками, сразу для нескольких классов, и по двум Госстандартам – новому, для начальной школы, и принятому в 2004 году.

Четверть учебных пособий так и не прошла научной экспертизы. Странности учебника русского языка для русскоязычных младшеклассников: транскрипция: "мэл", то есть мел; "Дьядя, тьетья, ньянья. Задание — исправь ошибки". Вместо глаголов – "названия действий", вместо существительных – почему-то слова-названия. Вывернутые наизнанку правила, задания, которые не выполнить без родителей.

Что такое стандарт второго поколения? Разобраться пока сложно. Утверждены требования только для начальной школы. Детали, каких авторов прочитать или сколько иностранных слов выучить, здесь не прописаны. Все более абстрактно. Скажем, четвероклассник должен быть любознательным, любить свой край, уважать ценности семьи. То есть важен не способ или содержание, а результат.

В РАН и в Академии образования ученые вычитывают и буквари, и пособия по истории, и ОБЖ. Все без исключения учебники проходят жесточайшую экспертизу. Почти четверть учебников "заворачивают". Некоторые возвращаются на проверку по несколько раз. Часто перекосы и странности интерпретаций встречаются в учебниках по истории.

"В одном учебнике Великая Отечественная война называется советско-нацистской, что, очевидно, ставит на одну доску два режима. Мне кажется, это непозволительно. Мы такие переоценки не поддерживаем", — говорит доктор исторических наук Юрий Петров, передают Вести.

Но в целом ляпов и глупостей вроде того, что "Индия – материк", уже нет. Пройдя через двойной фильтр, учебники почти стерильны. Ни ошибок, ни опечаток, вроде бы и научно, и современно. Но идеального пособия все нет.

Проект стандарта для 10-11 классов отправили на доработку. Очень многим он показался, мягко говоря, странным – авторы предлагали изучать классиков, но при этом не уточняли, каких конкретно и какие тексты. Само слово "примерный" большинству учителей показалось неуместным в школе.

По мере того, как внедряются новые стандарты, пособия старого образца будут уходить из перечня. Он точно станет короче.