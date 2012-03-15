Российские вузы не признали в мире образования

Рейтинг репутации мировых вузов World Reputation Rankings составлен влиятельным в мире образования приложением газеты Times. Ежегодно последние восемь лет Times Higher Education оценивает вузы при участии информационной группы Thomson Reuters и службы изучения общественного мнения Ipsos Media.

Ежегодно публикуют рейтинг мировых вузов на основе уровня образовательных и исследовательских программ, цитируемости научных статей, количества иностранных студентов и специалистов.

Ни один российский университет в ежегодный рейтинг репутации мировых вузов не вошел. В 2011 году единственным российским вузом в топ-100 стал Московский государственный университет имени Ломоносова. У МГУ было 33-е место.

В рейтинге преобладают американские вузы, их в топ-100 - 44. На втором месте британские.

Первое место в рейтинге занимает Гарвардский университет, за ним следуют Массачусетский технологический институт и британский университет - Кембриджский. Среди шести лучших, как и в предыдущем рейтинге, следуют Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли и Оксфордский.

После вузов США и Великобритании наиболее представлены в рейтинге Япония и Нидерланды. В топ-100 вошли по пять вузов от каждого государства, передает РИА Новости.

Университет Токио попал в первую десятку, он на восьмом месте, Киотский университет замыкает двадцатку. В рейтинг попали два китайских вуза, Университет Гонконга, Национальные университеты Тайваня и Сингапура.