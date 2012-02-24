На Ставрополье поймали вузовского преподавателя - взяточника

На Ставрополье возбуждено 4 уголовных дела по факту взяточничества доцента кафедры энергетики и транспорта Кавминводского института Южно-Российского государственного технического университета В.И. Богданова.

Преподаватель Кавминводского института ЮРГТУ за сдачу экзамена по "материаловедению" брал по-божески - 500 рублей. Речь идет о четырех эпизодах.

"Установлено, что 01.02.2012 г. преподаватель Кавминводского института ЮРГТУ (Новочеркасского политехнического института) Богданов В.И. получил от 4 студентов института за сдачу экзамена по предмету "материаловедение" взятки в размере 500 рублей с каждого", сообщает прокуратура Ставропольского края в пятницу.

Расследование всех 4 уголовных дел находится на контроле в Георгиевской межрайонной прокуратуре.

Георгиевской межрайонной прокуратурой признаны законными постановления о возбуждении четырех уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Доценту грозит штраф в размере от до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать преподаванием на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.