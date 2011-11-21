В России меняется порядок внеконкурсного поступления в вузы

//Образование

21 ноября 2011, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

С сегодняшнего дня в России меняется порядок внеконкурсного поступления в российские вузы. Это предусмотрено федеральным законом "Об образовании", в который внесены соответствующие поправки.



Об этом в понедельник пишет Российская газета. Закон "Об образовании" содержит поправки, касающиеся правил приема в колледжи, техникумы и вузы, а также льгот абитуриентам, стипендий и финансирования негосударственных вузов. Данные изменения вносятся сразу в несколько законов. Изменения вступают в силу с 1 февраля 2012 года.



К примеру, согласно внесенным поправкам, если прежде участники "олимпиад" и другие льготники имели право подать документы в пять вузов, то новые поправки, внесенные в закон, разрешают льготникам воспользоваться своим правом внеконкурсного зачисления только в одном вузе и на одной специальности. Им разрешается, как и всем остальным абитуриентам, подать документы еще в четыре вуза, но поступать уже по конкурсу, на общих основаниях. Эту меру активно поддерживают ректоры, так как одни и те же льготники занимали верхние строчки рейтингов ведущих вузов, а потом не являлись и не приносили документы. Из-за этого другие сильные абитуриенты, оказываясь в середине или даже в конце списка, им приходилось уходить в менее престижные вузы.



Поправки внесены и в закон "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Согласно новым введениям, все учебные заведения обязаны предоставить чернобыльцам общежитие, а стипендия у них должна увеличиться на 50%.



Согласно поправкам в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", все негосударственные учебные заведения обязаны будут нести социальную ответственность также, как и государственные. Также все учебные заведения будут обязаны обеспечить детей-сирот одеждой, обувью и единовременным денежным пособием. Средства на эти цели будут выделяться из бюджета.



Это же касается и военнослужащих, инвалидов и ветеранов боевых действий, которые будут поступать на бюджетные места в аккредитованные негосударственные учебные заведения, им гарантируются внеконкурсный прием и специальные стипендии. Поправки, внесенные в закон "О социальной защите инвалидов в РФ" обязывают местные и федеральный бюджеты предусматривать средства на покупку для инвалидов специальной литературы и учебников, а также оплачивать услуги сурдопереводчиков.