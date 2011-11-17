Минобрнауки готовит программу подготовки одаренных школьников

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17 ноября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство образования и науки России подготовило программу отбора одаренных школьников. Вундеркинды смогут учиться в вузах уже с 9 класса. Это позволит ВУЗам готовить талантливых юношей и девушек "под себя".



С таким заявлением выступил заместитель директора департамента федеральных целевых программ и проектов ведомства Дмитрий Гужеля. Одаренные ученики будут по-прежнему учиться в своих школах, однако дополнительно смогут посещать школу при вузе и осваивать университетскую программу, пишут "Известия". После того, как школьник пройдет отбор, преподаватели высшего учебного заведения разработают для него специальный учебный план в соответствии с его способностями и выбранным направлением. Еще одна инициатива Минобрнауки - организация независимых центров сертификации и профессиональной квалификации, которые будут оценивать знания студентов уже после получения ими дипломов об окончании вуза.



