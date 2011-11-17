Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Образование

Минобрнауки готовит программу подготовки одаренных школьников

17 ноября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство образования и науки России подготовило программу отбора одаренных школьников. Вундеркинды смогут учиться в вузах уже с 9 класса. Это позволит ВУЗам готовить талантливых юношей и девушек "под себя".

С таким заявлением выступил заместитель директора департамента федеральных целевых программ и проектов ведомства Дмитрий Гужеля. Одаренные ученики будут по-прежнему учиться в своих школах, однако дополнительно смогут посещать школу при вузе и осваивать университетскую программу, пишут "Известия". После того, как школьник пройдет отбор, преподаватели высшего учебного заведения разработают для него специальный учебный план в соответствии с его способностями и выбранным направлением. Еще одна инициатива Минобрнауки - организация независимых центров сертификации и профессиональной квалификации, которые будут оценивать знания студентов уже после получения ими дипломов об окончании вуза.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан