В Москве планетарий для школьников и студентов сделают бесплатным

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16 ноября 2011, 16:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве для школьников и студентов сделают бесплатным посещение планетария, открытого недавно после реконструкции.

Представитель Московского Планетария Анастасия Казанцева сообщила, что с ноября по май 36 тысяч учащихся смогут посетить его бесплатно, «По заявкам городского департамента образования московские школьники, а также студенты техникумов и колледжей из разных округов получили возможность посетить Планетарий бесплатно», - сказала она.

Экскурсии для участников акции, проводимой планетарием, проводятся ежедневно, кроме вторника, выходных дней и дней школьных каникул, передает Интерфакс.

Планируется, что только в текущем месяце Планетарий посетят более 2 тыс. человек.

Ранее посетители жаловались на высокую стоимость билетов в планетарий.