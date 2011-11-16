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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Образование

В Москве планетарий для школьников и студентов сделают бесплатным

16 ноября 2011, 16:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве  для школьников и студентов  сделают бесплатным посещение планетария, открытого недавно после реконструкции. 

Представитель Московского Планетария Анастасия Казанцева  сообщила, что с ноября по май 36 тысяч учащихся смогут посетить его бесплатно, «По заявкам городского департамента образования московские школьники, а также студенты техникумов и колледжей из разных округов получили возможность посетить Планетарий бесплатно», - сказала она. 

Экскурсии для участников акции, проводимой планетарием, проводятся ежедневно, кроме вторника, выходных дней и дней школьных каникул, передает Интерфакс.

Планируется, что только в текущем месяце Планетарий посетят более 2 тыс. человек.
Ранее посетители жаловались на высокую стоимость билетов в планетарий.

ИЧ