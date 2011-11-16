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//Образование

В Москве почти половина родителей платит за обучение детей в школах

16 ноября 2011, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве оплачивать предоставляемые школой образовательные услуги приходится почти половине родителей  школьников. А многих родителей администрация школ в столице вынуждает  делать благотворительные взносы.

Согласно опросу портала Superjob.ru, где-то родители оплачивают учебники и книги, где-то – услуги охраны и уборку классов, где-то – ремонт и оснащение учебных помещений.

Так, за образовательные услуги (уроки или дополнительные занятия по предметам) платят 44% москвичей, имеющих детей-школьников. По словам респондентов, взимание денег с родителей в большинстве школ носит рекомендательно-принудительный характер: хотите хорошие оценки и доброе отношение к ребёнку – платите. «Платим за всё. Чтобы получить хорошую оценку, надо дополнительно заниматься у того же преподавателя»; «Делаем взнос в благотворительный фонд (добровольно), но без него ребёнок из школы исключается», - рассказывают они.

Ещё 45% опрошенных делают ежемесячные взносы в благотворительный фонд школы. При этом далеко не все родители могут чётко сказать, куда поступают и на что расходуются эти деньги: «Взнос 2500 руб. в месяц от всего класса (28 учеников) за уборку класса уборщицей, раньше были ещё взносы за охрану»; «Сдаём до 20000 руб. в год»; «1000 руб. в месяц, но на что идут эти средства – мне лично непонятно».

О том, что им не приходится делать частные взносы и оплачивать получение ребёнком знаний, сообщили 43% и 52% родителей соответственно. «Нет, таких случаев не припомню»; «Вообще никогда не делают таких предложений. Просто хорошо учат». При этом часть родителей не исключает, что в будущем им придётся платить за уроки («Нет, но, думаю, в следующем году будем, так как будет выпускной класс, а ЕГЭ нужно хоть как-то сдать»), другие же принципиально не платят и не собираются платить школе: «Когда сын пошёл в 1 класс – сразу стали собирать немыслимые деньги на ремонт, охрану, уборщицу. Я пришла к директору и сказала, что напишу в прокуратуру. Сейчас сын в 3 классе, учится хорошо, никаких претензий к нему у учителей нет. И ко мне никто больше не подходит с такими глупостями»; «Среднее образование является бесплатным. Деньги не плачу и не собираюсь этого делать. Дети – это граждане страны, будущие налогоплательщики. Не платила и не собираюсь никому платить».

ИЧ

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