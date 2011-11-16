//Образование

16 ноября 2011, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Молодые россияне смогут бесплатно учиться в лучших вузах мира. Согласно проекту «Глобальное образование», не менее десяти тысяч студентов смогут ежегодно учиться в магистратуре и получать докторскую степень в ведущих мировых университетах.

Проект уже поддержала администрация президента России и Минэкорномразвития. Если программу утвердит правительство - Минобрнауки на этой неделе, ее могут начать финансировать из бюджета уже с середины следующего года, пишет газета «Московские новости».

В ближайшие десять лет власти готовы потратить на проект около пяти миллиардов долларов. В Агентстве стратегических инициатив предлагают посылать на учебу за границу специалистов в инженерной области, высокотехнологичной медицине, бизнес-консультировании, а также управленцев. Предполагается, что после обучения молодые россияне должны будут отработать несколько лет в научных и образовательных центрах нашей страны, на государственной службе или в компаниях с госучастием.