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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Образование

Молодые россияне смогут бесплатно учиться в лучших вузах мира

16 ноября 2011, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Молодые россияне смогут бесплатно учиться в лучших вузах мира. Согласно проекту  «Глобальное образование»,   не менее десяти тысяч студентов смогут ежегодно учиться в магистратуре и получать докторскую степень в ведущих мировых университетах.

Проект   уже поддержала администрация президента России и Минэкорномразвития.  Если программу утвердит правительство - Минобрнауки на этой неделе,  ее могут начать финансировать из бюджета уже с середины следующего года, пишет газета   «Московские новости».
В ближайшие десять лет власти готовы потратить на проект около пяти миллиардов долларов.  В Агентстве стратегических инициатив предлагают посылать на учебу за границу специалистов в инженерной области, высокотехнологичной медицине, бизнес-консультировании, а также управленцев. Предполагается, что после обучения молодые россияне должны будут отработать несколько лет в научных и образовательных центрах нашей страны, на государственной службе или в компаниях с госучастием.

ИЧ

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