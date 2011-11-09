По закону «Об образовании» дети могут учиться в близлежащих школах

Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «Об образовании», которые гарантируют прием в муниципальные образовательные учреждения проживающих на их территории детей.

Закон уточняет полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросу закрепления определенной территории за конкретным муниципальным образовательным учреждением, сообщает пресс-служба Кремля.

Закон был принят Госдумой 18 октября 2011 года и одобрен СовФедом 26 октября.