Путин: система студенческих стипендий будет усовершенствована

Система студенческих стипендий будет усовершенствована, правительство уже подготовило соответствующее распоряжение, сообщил в четверг премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства.

Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко подтвердил, что речь идет о распределении дополнительных 20-ти процентов стипендиального фонда. "Мы договаривались, что эти деньги не должны быть ровным слоем распределены по всем студентам, а должны даваться за действительно яркие достижения по определенным принципам", - заявил министр.

Он отметил, что размер таких стипендий будет порядка 2,5 тысяч рублей.

При выдачи этих стипендий будет приоритет для старших курсов, для студентов, которые уже сумели себя зарекомендовать и проявить, добавил Фурсенко, сообщает сайт правительства РФ.

Напомним. в сентябре российские студенты так и не получили обещанных в апреле премьер-министром РФ Владимиром Путиным повышенных на 9% стипендий.