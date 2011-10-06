Гарвард больше не самый лучший вуз мира впервые за восемь лет

Всемирно известный американский Гарвардский университет впервые за восемь лет не возглавляет влиятельный мировой рейтинг Times Higher Education, который составляется ежегодно одноименной британской газетой.



Этот ежегодный рейтинг является самым сложным и взвешенным из всех существующих и представляет собой перечень двухсот лучших университетов мира. Вузы США по-прежнему занимают лидирующие места, однако произошло конкретное перемещение.

Гарвард с 375-летней историей утратил первое место впервые за восемь лет публикации списка. С вершины его оттеснил Калифорнийский технологический институт - намного более молодой вуз меньшего размера с более узкой специализацией.

К тому же Гарварду пришлось разделить второе место с еще одним калифорнийским учебным заведением - Стэнфордским университетом.