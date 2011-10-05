Абсолютным победителем конкурса "Учитель года России – 2011" стал учитель биологии и природоведения средней школы села Баловнево Липецкой области Алексей Овчинников. Церемония награждения победителя Всероссийского конкурса "Учитель года" в этом году прошла в обновленном Московском планетарии.

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и вручил награду – хрустального пеликана – победителю конкурса. Вместе с президентом Алексея Овчинникова поздравили министр науки и образования Андрей Фурсенко и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Дмитрий Медведев наградил ряд преподавателей государственными наградами и присвоил почетные звания "Народный учитель РФ", "Заслуженный работник высшей школы" и "Заслуженный учитель РФ".

Президент пообещал учителям, что уже в этом году их зарплата будет доведена до среднего уровня по экономике. А учитель русского языка и литературы гатчинской средней школы №9 Ленинградской области Татьяна Юрко посетовала, что ее пенсия всего 6 тысяч рублей. Медведев заверил, что пенсии учителей будут расти, но не одномоментно, а с учетом общей экономической ситуации.

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил всем 15 участникам конкурса перейти работать в Московский университет.