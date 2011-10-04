Каким должен быть идеальный учитель?

В России 5 октября отмечается один из самых светлых праздников - День учителя. Исследователи провели опрос наших соотечественников и выяснили, каким, по их мнению, должен быть идеальный учитель.

Согласно данным портала Superjob.ru, идеальный учитель должен так преподавать предмет, чтобы на его уроках было интересно. А личность учителя должна вызывать бесспорное уважение как учеников, так и их родителей. По мнению каждого третьего россиянина, в первую очередь учитель должен быть терпеливым: «Терпение, терпение, терпение»; «Колоссальное терпение».



Профессионализм и превосходное знание преподаваемого ученикам предмета главным качеством идеального учителя считают 30% участников исследования. «Учитель должен быть профессионалом в предмете, которому он учит», - справедливо замечают они.

По 18% опрошенных назвали такие качества, как любовь к детям и доброта. 11% респондентов упомянули выдержку и стрессоустойчивость, по 9% - объективность и умение донести свой предмет до учеников. По 7% россиян во главу угла ставят интеллект учителя и его любовь к своей профессии. Ещё 6% наших сограждан назвали порядочность, 5% - внимательность. По мнению 4% опрошенных, идеальный учитель – мудрый, понимающий, грамотный, общительный, ответственный и умеющий заинтересовать свою аудиторию.



Среди других качеств идеального учителя, названных россиянами, - чуткость, чувство юмора, вежливость, строгость, железное здоровье, уважение к ученикам и умение найти свой подход к каждому ребёнку. Как видим, современным учителям есть к чему стремиться. Но и родителям стоит задуматься: ведь отношение к учителю ученики формируют не только сами, но и опираясь на мнение старших членов семьи. Представители этой важной и нужной профессии достойны проявлений нашего уважения и благодарности, причём не только в День учителя!

Как оказалось, престижной профессию учителя считает 21% россиян. По мнению многих из них, профессия эта престижна в зарубежных странах, но отнюдь не в России: «В целом по миру – да (в Японии, например), а в России пока, к сожалению, нет»; «Но только за границей или в крайнем случае в наших частных колледжах».

Большинство россиян профессию учителя престижной, не считает. Наиболее распространена эта точка зрения среди россиян старше 45 лет (69%). Причины, по которым россияне не могут отнести профессию учителя к престижным, очевидны: низкая оплата труда и неуважение со стороны учеников: «В России учителем может работать только альтруист, а вы про престиж говорите!»; «Ни карьеры, ни зарплаты, ни уважения учеников и родителей».



Более того, около половины россиян уверены, что за последние 10 лет статус учителя в нашей стране понизился. Кто-то винит в этом суровую действительность, а кто-то и самих учителей: «Учителей опустили ниже плинтуса, но произошло это в том числе из-за их равнодушного отношения к ученикам и своему делу. Дети всё видят и чувствуют»; «Даже в престижных школах платят копейки. Обидно, что моего ребёнка учить будет некому...»



По мнению пятой части опрошенных, статус учителя за эти годы не изменился, ещё 17%, напротив, считают, что он повысился: «Но в то же время уровень образования оставляет желать лучшего. Парадокс...»

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