Вексельберг: университет "Сколково" возглавит американец Эд Кроули
3 октября 2011, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Париже в понедельник президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг заявил на пресс-конференции , что руководить "Сколковским институтом науки и технологий" станет профессор Массачусетского технологического института Эд Кроули.
"Эд Кроули является кандидатом номер один, а по сути - без пяти минут президентом создаваемого университета", - сказал Вексельберг журналистам после прошедшего в Париже заседания совета фонда "Сколково", на котором, в частности, обсуждалось будущее университета.
По его словам, устав будущего исследовательского университета находится на регистрации. Когда он будет зарегистрирован, Кроули сможет приступить к исполнению обязанностей.