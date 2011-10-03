В Париже в понедельник президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг заявил на пресс-конференции , что руководить "Сколковским институтом науки и технологий" станет профессор Массачусетского технологического института Эд Кроули.

"Эд Кроули является кандидатом номер один, а по сути - без пяти минут президентом создаваемого университета", - сказал Вексельберг журналистам после прошедшего в Париже заседания совета фонда "Сколково", на котором, в частности, обсуждалось будущее университета.

По его словам, устав будущего исследовательского университета находится на регистрации. Когда он будет зарегистрирован, Кроули сможет приступить к исполнению обязанностей.