Фурсенко: нужна квалификационная оценка выпускников вузов

Вопрос о введении ЕГЭ для студентов министерством образования и науки РФ пока не решен, но, возможно, внешняя оценка качества выпускников целесообразна, заявил глава Минобрнауки Андрей Фурсенко.



Но никаких официальных документов по этому поводу пока нет, сообщает «Интерфакс». Возможно, было бы эффективно ввести не выпускной экзамен, а "квалификационную оценку, которая давалась бы внешним заказчиком и работодателем", - отметил Фурсенко.

Он предложил, по некоторым направлениям подготовки, например, авиационным, создать комиссию с участием профильных ведомств, в данном случае - ОАК, которая оценивала бы квалификацию выпускников.