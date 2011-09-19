Четверть россиян выступают против отмены ЕГЭ

На личном опыте с ЕГЭ знакомы 25% россиян, большинству же (60%) о нем известно из СМИ, однако и те и другие заявляют, что не сталкивались с фактами мошенничества при его сдаче.



По данным всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ 27-28 августа среди 1600 человек, лишь 5% респондентов, имеющих детей школьного возраста, встречались с "нечистоплотностью" при сдаче единого госэкзамена.

Однако почти каждый второй опрошенный (49%), независимо от наличия собственного опыта знакомства с ЕГЭ, заявил, что "мошенничество при его сдаче и подтасовка результатов" - это скорее общая практика. В том, что эти случаи единичны, уверена треть респондентов (32%).

Вместе с тем большинство россиян (48%) пока не могут предложить конкретные меры для того, чтобы искоренить мошенничество при сдаче единого госэкзамена, уточняет «Интерфакс». В свою очередь четверть опрошенных (24%) считают, что нужно отказаться от ЕГЭ, 9% - "за" тщательный контроль и установку видеонаблюдения, еще 4% предлагают ввести жесткое (вплоть до уголовного) наказание.

По данным исследования, идея передать полномочия проведения ЕГЭ независимым аттестационным агентствам вместо Минобрнауки РФ и Рособрнадзора получила неоднозначную оценку респондентов. 39% негативно отнеслись к такому предложению, а 32% опрошенных одобрили его.



