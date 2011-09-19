Из-за сокращения школа водолазов осталась без инструкторов

Единственная в Военно-морском флоте России школа водолазов больше не сможет эффективно готовить специалистов из-за сокращения инструкторов, которое было проведено в ходе реформирования Вооруженных Сил.



Водолазы-инструкторы оповещены, что с 1 октября их преподавательская деятельность заканчивается. И это после того, как главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий в ходе своей инспекционной поездки на Черноморский флот в августе этого года, пообещал лично разобраться с этим вопросом.

Школа младших водолазов-специалистов находится в Севастополе, в бухте Карантинная. Как рассказывает РИА Новости, это одно из старейших заведений российского флота, почти со 130-летней историей. Учебное заведение готовит водолазов различных специальностей: спасатели, глубоководники, сварщики, взрывники. Ежегодно стены школы покидали 320 специалистов, которых распределяли по всем флотам РФ.

Свое обучение водолазы-инструкторы строят исключительно на практических занятиях. Во время погружений они находятся рядом и контролируют работу курсантов. В это время офицер-преподаватель обучает тех, кто находится на пирсе. Таким образом, на инструктора приходится половина всех занятий по программе обучения младших водолазов-специалистов. После их увольнения нагрузка на преподавателей увеличится ровно в два раза, проводить индивидуальное обучение в установленное программой время они не смогут просто физически. Для проведения занятий офицеры будут вынуждены отказаться от индивидуальной работы с каждым курсантом и перейти на работу в группах. А каковы будут дальнейшие последствия такого обучения, предугадать нетрудно.