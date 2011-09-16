Медведев: студенты должны работать, а не рассчитывать на стипендию

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что студенты, желающие достойно жить, должны работать, а не рассчитывать только на стипендию. При этом он поделился собственным опытом работы дворником в студенческие годы.



«Я считаю, что целью государства не может быть выплата стипендий, на которую студент может более или менее безбедно жить. У государства нет таких возможностей, и если говорить откровенно, таких стипендий нет ни в одной стране мира», — сказал Медведев. Он добавил, что исключением была Ленинская 100-рублевая стипендия, которая позволяла жить.

Президент отметил, что при каждом вузе необходимо создавать предприятия, которые могли бы дать работу 30-40% студентов и отметил, что блестящие знания должны поощряться особыми стипендиями. В частности своим указом он учредил 3 тысячи стипендий для студентов и аспирантов с целью государственной поддержки талантливой молодежи. Как сообщает РИА Новости, с 2012 года 2700 студентов и аспирантов очной формы обучения, изучающие приоритетные направления модернизации и технологического развития, смогут получить стипендию главы государства в размере 7 тысяч рублей в месяц. Еще 300 учащихся аккредитованных вузов получат стипендию в 14 тысяч рублей.