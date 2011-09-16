Директор превратила детский сад в гостиницу

Руководитель детсада №86 в Невском районе Санкт-Петербурга уволена после того, как в дошкольном учреждении обнаружили спящих гастарбайтеров.

Распоряжение об увольнении директора садика Аллы Щуклиновой было подписано главой Невского района Петербурга еще вечером 15 сентября, в тот же день, когда история о рабочих из Средней Азии стала достоянием общественности.

Как сообщает газета «Взгляд», в четверг, 15 сентября, родители пришли забирать своих детей, а в соседней группе увидели странных постояльцев. На детских кроватках и даже на столах спали заезжие рабочие, видимо, те самые, которые делали в садике ремонт. В качестве доказательства кто-то из родителей снял «тихий час» на свой мобильный телефон. На любительской съемке видно, что спящие люди, чтобы не замерзнуть, укрывались одеялами, которые также, по-видимому, предназначались отнюдь не для взрослых.

Директор дошкольного учреждения Алла Щуклинова сам факт проведения ремонта признала, однако информации о проживании в группах рабочих у нее не было.