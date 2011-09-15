В Таджикистане разработали "клятву учителя", которую будут принимать все педработники образовательных учреждений республики независимо от трудового стажа, сообщает ИА "Азия-Плюс".



Как пишет издание, клятва разработана в министерстве образования Таджикистана и прописана в так называемых "Рекомендациях по статусу педагога в образовательных учреждениях РТ" - документе, который чиновники разработали к началу учебного года. Клятва будет обязательной для всех учителей.



Глава управления образования Гульнора Бобоева считает, что клятва должна сыграть "воспитательно-патриотическую роль в становлении национальных педагогических кадров".



Клятва звучит так: "Основываясь на Конституцию Республики Таджикистан, как педагог со всей ответственностью обязуюсь: искренне осуществлять учебно-воспитательную работу, уважать честь и достоинство коллег, учащихся и родителей, бороться с негативными явлениями, проявляя терпение и сдержанность. Во всех случаях принимать и выполнять рекомендации педагогических ведомств".