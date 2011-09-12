Нарушение проведения ЕГЭ может повлечь уголовную ответственность

На сайте Минобрнауки РФ опубликован проект приказа "Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена и внесении изменений в отдельные акты Министерства образования и науки РФ по вопросам проведения ЕГЭ".

"Участники ЕГЭ и лица, привлекаемые к его проведению, несут в соответствии с законодательством РФ ответственность за умышленное искажение результатов ЕГЭ и нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, а также за разглашение информации ограниченного доступа, содержащейся в КИМ (контрольно-измерительных материалах)", - говорится в документе. Однако, как сообщает РИА «Новости», в проекте приказа не прописано, какая "ответственность", уголовная или административная, последует за те или иные нарушения.

Ответственность за нарушения в ходе единого госэкзамена должна быть не только административной, но и уголовной, отметили руководители российских вузов и студенты, комментируя изменения в порядке проведения ЕГЭ.

По мнению проректора по учебной работе Московского физико-технического института (МФТИ) Юрия Самарского, ужесточение правил проведения ЕГЭ "должны привести к улучшению". При этом он считает, что уголовная ответственность может быть введена только за "откровенное мошенничество", например, за организацию подлогов.

В свою очередь ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Владимир Колесников считает, что сначала надо ввести административные наказания. "Административная ответственность, вне всякого сомнения, а уж если серьезная коррупция то, тогда, наверное, другая статья".

Уголовная ответственность за нарушения правил проведения ЕГЭ должна применяться к чиновникам и организаторам, считает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов. По его мнению, ученики, их родители и учителя заслуживают снисхождения, их наказание должно исчисляться не годами заключения, а финансовыми штрафами. Также он предложил ввести более жесткие санкции для председателей и членов приемных комиссий, а также ректоров российских вузов, в которых приемная кампания проходит с нарушениями.



