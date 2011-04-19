Медведев поручил Фурсенко подготивить к осени проект закона об образовании

//Образование

19 апреля 2011, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня во время рабочей встречи с министром науки и образования Андреем Фурсенко поручил ведомству к осени подготовить окончательный вариант проекта нового закона об образовании. Медведев намерен лично принять участие в обсуждении законопроекта на педсовете в августе в одном из регионов.

Глава Минобрнауки доложил президенту о широком обсуждении законопроекта об образовании, который уже получил 11 тысяч отзывов.

Медведев предложил Фурсенко обдумать и изучить возможность привлечения к экзаменам специалистов иностранных вузов, с целью - получить международную квалификацию ЕГЭ.

Министр рассказал, что в этом году будут введены перекрестные проверки результатов единого государственного экзамена: учителя из одного региона направятся в другой и наоборот. Дмитрий Медведев отметил, что особенно важно будет провести такие проверки в регионах, "где наибольшее количество вопросов", например, на Северном Кавказе.