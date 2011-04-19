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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Образование

Медведев поручил Фурсенко подготивить к осени проект закона об образовании

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня во время рабочей встречи с министром науки и образования Андреем Фурсенко поручил ведомству к осени подготовить окончательный вариант проекта нового закона об образовании. Медведев  намерен лично принять участие в обсуждении законопроекта на педсовете в августе в одном из регионов.

Глава Минобрнауки доложил президенту о широком обсуждении  законопроекта об образовании, который уже получил 11 тысяч отзывов.
Медведев предложил Фурсенко обдумать и изучить возможность привлечения к экзаменам специалистов иностранных вузов, с целью - получить международную квалификацию  ЕГЭ.

Министр рассказал, что в этом году будут введены перекрестные проверки результатов единого государственного экзамена: учителя из одного региона направятся в другой и наоборот. Дмитрий Медведев отметил, что особенно важно будет провести такие проверки в регионах, "где наибольшее количество вопросов", например, на Северном Кавказе.

ИЧ

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