С реформой образования торопиться не будем - Медведев

//Образование

18 апреля 2011, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев во время прогулки по Иркутску пообщался с жителями города, отвечая на их вопросы о реформе образования, он пообещал, что "с реформой образования торопиться не будем".



Российский президент сказал: "С реформой образования торопиться не будем. Никто не собирается раздербанивать нашу систему образования. Действовать будем крайне осторожно", - цитирует слова российского президента РИА Новости. И добавил, что знает - этот вопрос глубоко интересует всех в стране.



Участники обсуждения образовательного закона спрашивали президента о стипендиях, их интересовали определения понятий платных и бесплатных образовательных услуг, интересовала роль родителей в образовательном процессе, также люди спрашивали о создании единой образовательной программы для российских школ.



Напомним, по поручению президента РФ в 2010 году федеральный закон "Об образовании" был вынесен на общественное обсуждение. За три месяца обсуждения закона поступило около 10 тысяч комментариев, замечаний и предложений, которые, по словам президента РФ, в обязательном порядке будут рассмотрены и учтены. Закон может вступить в силу уже в 2013 году, а в полную силу начнет работать в 2016 году. Новый документ заменит два базовых закона - "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", которые были приняты в 1992 и 1996 годах соответственно. В новом законе будут прописаны нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, профессиональное - начальное, среднее и высшее, и дополнительное.