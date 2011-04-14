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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Образование

Главный военный прокурор предложил вернуть в школы начальную военную подготовку

14 апреля 2011, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Главный военный прокурор Сергей Фридинский выступает за введение в средних школах России начальной военной подготовки (НВП). По его мнению, заниматься НВП нужно и после школы.

"На мой взгляд, начальную военную подготовку, как минимум, нужно возвратить в школу, а затем заниматься ею и на всех других этапах", - заявил Фридинский, выступая в четверг на заседании Общественного совета при Минобороны РФ. По словам прокурора, нужно заниматься проблемами патриотического, идеологического воспитания молодых людей, прежде всего, еще до их прихода в армию. Также Фридинский отметил важность воспитательной работы, которую ведут офицеры, передает Интерфакс. Уже разработана комплексная программа, связанная с соответствующей подготовкой офицеров в военных вузах, которая в том числе учитывает и работу в многонациональных коллективах, отметил прокурор.

ЕЛ

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