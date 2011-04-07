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7 апреля 2011, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат от партии "Единая Россия" Владимир Мединский выступает за отмену ЕГЭ по истории. По его мнению, тесты на знание дат и имён не могут служить критерием оценки исторических знаний.



Об этом Мединский рассказал в интервью «Русской службе новостей». «Как специалист по истории, я могу абсолютно точно сказать, что сдавать историю по ЕГЭ - это глупость. История это предмет, который не отвечает на вопрос, как звали того или иного исторического деятеля или в каком году произошло то или иное событие. Человек, знающий историю, должен отвечать на вопрос: почему это произошло, что в этот момент происходила в стране и в мире», - отметил депутат-"единорос". Депутат уверен, что ЕГЭ «убивает ответ на вопрос: «Почему?», и делает знания мёртвыми и бессмысленными, делает изучение истории предельно не интересным».