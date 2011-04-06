Высшая школа экономики: высшее образование в России всеобщее и бесполезное

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6 апреля 2011, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Соотношение зачисленных в вузы по отношению к возрастной когорте 17-летних сейчас в России составляет 86-87%, заявил на научной конференции ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Он отметил, что до 90% российских родителей выбирают для своих детей высшее образование, качество которого продолжает снижаться год от года.

"43% рынка труда, если мы не откроем двери для эмиграции, к 2020 году будут составлять люди с высшим образованием, еще недавно их было 25%", - сообщил ректор.

Кузьминов добавил, что столько рабочих мест для окончивших вузы специалистов в России не найдется. "По мнению работодателей, уровень подготовки выпускников вузов продолжает стремительно ухудшаться, но и сами выпускники отмечают низкую полезность высшего образования", - сказал Кузьминов.