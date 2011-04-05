//Образование

5 апреля 2011, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве всего 300 школ, которые могут дать детям высокий уровень образования, объявил столичный департамент образования. Список этих школ опубликован на сайте городского департамента образования.



Упомянутый "Список московских школ, стабильно обеспечивающих высокий уровень образования", о котором идет речь выше, составлен на основании данных независимых экспертов.



Согласно спику, большинство "лучших" школ находятся в Юго-Западном административном округе, там их насчитали 55, и в Западном - 53 школы. В Южном округе столицы насчитали 42 "хороших" школы, в Центральном – 41, в Северном – 14. А в Зеленограде их всего 4.



Сегодня в обществе обнародованный список "лучших" школ уже вызвал неоднозначную реакцию, ведь в нем не указываются те критерии оценки, по которым отбирались школы, также нет никаких данных и об экспертах, которые составили этот документ. По этому поводу заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Олег Смолин сказал Московским Новостям, что, оценивая школу, "ни в коем случае нельзя опираться на показатели ЕГЭ, этот экзамен не выявляет даже образованности, он показывает только степень дрессировки. Не исключено, что существовала определенная корреляция между уровнем преподавания в школах и уровнем дохода родителей, чьи дети там учатся".