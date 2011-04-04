Путин предложил на треть поднять зарплату учителям

Премьер-министр Владимир Путин сегодня на заседании правительства предложил на треть поднять зарплату учителям. Глава правительства предложил зарплату школьных учителей довести до средней зарплаты по экономике в регионе за счёт помощи из федерального бюджета.

По его словам, на школьное образование в настоящее время регионы тратят около 620 миллиардов рублей в год, из них 560 миллиардов идёт на зарплаты, а 60 миллиардов рублей - на капитальный ремонт и обновление оборудования в школах. Премьер отметил, что регионы могли бы тратить все деньги на учительские зарплаты, а федеральный бюджет возложит на себя расходы на капремонты и обновление инфраструктуры.

"Нужно сделать такую программу года на два", - уточнил Путин. По его рассчету, первоначально эти меры позволят увеличить зарплату учителей примерно на 30%. Причем, это будет не механическое повышение, а заработная плата по итогам подтверждения учителями своей квалификации.

В субботу, 2 апреля председатель правительства России Владимир Путин на встрече с руководством партии "Справедливая Россия" заявил, что повышение зарплаты учителям должно осуществляться с учётом модернизации системы российского образования.

Путин подчеркнул, что при модернизации нельзя потерять достижения советской системы образования. "У нас базовое образование - советское. Система базового образования была построена фундаментально. Все, что помогало нам поддерживать уровень образования на самой высокой планке, не должно быть утрачено", - подчеркнул глава российского правительства.