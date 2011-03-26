Творческим профшколам могут разрешить выдавать аттестаты о среднем образовании

Поправки, предусматривающие введение общеобразовательных программ в средних учебных заведениях, специализирующихся на обучении в сфере культуры и искусств, приняла Госдума в первом чтении.

В творческих учреждениях среднего профессионального образования депутаты предлагают сделать программу из двух составляющих - среднего профобразования и основного общего и среднего полного образования, уточняет РИА Новости.

Таким образом выпускник будет получать аттестат об общем образовании и диплом о среднем профессиональном образовании с соответствующей квалификацией. Соответственно, если он не захочет дальше заниматься освоенной профессией, то сможет получить высшее образование по любой другой специальности. Кроме того, законопроект закрепляет правило, по которому набор в учреждения интегрированного образования будет индивидуальным - на основании творческих и физических способностей поступающего.