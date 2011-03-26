Материнским капиталом, возможно, разрешат платить за школу и детсад

Рассмотреть возможность расширения использования средств материнского капитала на оплату содержания детей в детских садах и школах предлагает Минздравсоцразвития России.

"В 2011 году будет продолжена работа по совершенствованию механизма использования средств материнского капитала. В частности, будет проработан вопрос о возможности использования данных средств на оплату содержания детей в организациях, оказывающих образовательные услуги", - говорится в докладе об итогах работы ведомства за 2010 год и планах работы на 2011 год.

Сертификат выдается семьям, в которых, начиная с 2007 года, появился второй и последующие дети. По данным ведомства, в 2010 году было выдано 789,4 тысячи сертификатов на материнский капитал, размер которого составил 343,4 тысячи рублей, напоминает РИА Новости.

В 2010 году семьям было предоставлено право использовать маткапитал не только на три основные направления - на улучшение жилищных условий, на оказание образовательных услуг, на формирование накопительной части пенсии, - но и на строительство индивидуального жилого дома, погашение ипотеки.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 365 698 рублей 40 копеек.