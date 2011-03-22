На развитие школьного образования в 2011 году Москва выделит 750 млн руб

Заместитель мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец сообщила, что в 2011 году власти Москвы выделяют более 750 миллионов рублей на развитие школьного образования.



На заседании правительства Москвы Ольга Голодец сказала: "Для реализации пилотного проекта для 125 школ до конца года необходимо более 758,7 миллиона рублей".



Заместитель мэра рассказала, что пилотный проект предусматривает индивидуализацию образования, учет достижений каждого учащегося, привязку финансирования школы к качеству образования, поддержку и развитие профессионального сообщества педагогов. Кроме того, пилотный проект предусматривает информатизацию учебного процесса, расширение финансовой самостоятельности школ, увеличение уровня подготовки педагогов. И при этом каждая школа будет иметь возможность разрабатывать программу своего развития, передает РИА Новости.



Ольга Голодец добавила, что будет создан специальный общественный наблюдательный совет, который будет контролировать реализацию пилотного проекта.



В свою очередь столичный мэр Сергей Собянин отметил, что новый пилотный проект изменит систему оплаты труда учителей, а она будет зависеть от количества и качества их работы; проект введет дополнительный контроль за качеством учебного процесса, в том числе со стороны родительского попечительского совета. Сергей Собянин выразил надежду, что с введением нового проекта Москва должна получить в этих 125 школах качественное, добротное образование. Далее столичный градоначальник сказал: "Но если эксперимент завершится удачно, а я в этом уверен, то в течение 2012 года мы должны обеспечить распространение эксперимента на другие школы".