Фурсенко: Новый образовательный закон станет правовой основой для граждан РФ

Глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко уверен, что новый образовательный закон должен стать правовой основой для граждан всей России. Сегодня на заседании расширенной коллегии Министерства Фурсенко сообщил, что к лету ведомство планирует представить к обсуждению обновленную, уже третью версию законопроекта.

Министр пояснил, что новый образовательный закон будет обсуждаться педагогическим сообществом - на "августовских педсоветах". Глава Минобрнауки надеется, что общими усилиями удастся сделать действительно качественный документ.

По мнению Фурсенко, необходимо создать адекватное правовое поле для электронного образования, законодательно закрепить прикладной бакалавриат, сетевые формы получения образования, возможность для вузов в полной мере заниматься научной деятельностью. "В настоящее время необходимо также перейти от финансирования учреждений к финансированию качественных образовательных программ", - заявил министр.

В 2011 году в российских ВУЗах будет массово внедряться двухуровневая система высшего образования "бакалавриат – магистратура".

Об этом сегодня также заявил Андрей Фурсенко. Он отметил, что пока невозможно предсказать потребность российской экономики в тех или иных специалистах с горизонтом в пять-семь лет, поэтому высшее профессиональное образование в форме бакалавриата, как базы, является более предпочтительным, чем подготовка узких специалистов.