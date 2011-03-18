Минобрнауки изменило проект стандарта образования для старших классов

Министерство образования и науки, поработав над замечаниями для проекта федерального образовательного стандарта для старшей школы, внесло несколько изменений в данный документ.



В ведомство поступило более 150 замечаний и предложений по доработке проекта ФГОС среднего (полного) общего образования. Министерство образования и науки внесло в проект следующие изменения: в раздел «естествознание» и «физика» добавлен такой предмет, как астрономия. Значительно доработан раздел «Индивидуальный проект» в части уточнения его определения, требований к условиям и формам реализации, сообщает пресс-служба ведомства. Также расширена возможность выбора до 3-х учебных предметов из обязательных для изучения предметных областей «Общественные науки» и «Естественные науки». Уточнено соотношение частей основной образовательной программы: 60% - обязательная часть, 40% - часть, формируемая участниками образовательного процесса.