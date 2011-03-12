Александр Авдеев заявил, что деятели культуры обидели Андрея Фурсенко

Министр культуры Александр Авдеев заявил о том, что деятели культуры, подписавшие открытое письмо о провале реформы творческого образования, проявили пассионарность, но обидели людей, в том числе министра образования Андрея Фурсенко. Об этом Александр Авдеев заявил в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Напомним, открытое письмо подписали председатель Союза композиторов Владислав Казенин, дирижер Владимир Спиваков, актер и режиссер Олег Табаков, президент Академии искусств Николай Петров, режиссер Андрей Кончаловский.