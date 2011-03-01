Московские школы ждет новая система финансирования

В московских школах изменяется принцип финансирования - из регионального бюджета будут выделять средства не как раньше - всем поровну по смете, а исходя из количества учеников и качества их знаний.



Согласно новой системе финансирования, за двоечников и троечников платить не будут, а за отличников, возможно, будут даже доплачивать.



В Минобрнауки считают, что главными критериями новой реформы в рамках программы развития образования Москвы на период до 2016 года будут эффективность, прозрачность и конкурентоспособность школ. Учреждениям с высоким уровнем знаний учащихся финансовый успех гарантирован, сообщают Вести.ру.



А если школам не будет хватать денег, тогда им разрешат заняться коммерческой деятельностью. Например, организовать дополнительные факультативы - и если раньше по закону они были бесплатными, то сейчас придется платить и платить придется родителям. Теперь добровольные взносы могут стать обязательными.



В Москве все школы финансировались по-разному - есть просто школы, есть гимназии, есть лицеи. Вот как раз в лицеях на одного ученика получают из бюджета в полтора-два раза больше денег, чем в любой другой школе. Некоторые эксперты в области образования считают, что новая программа развития финансирования ударит по незащищенным слоям населения, так как увеличится отток неуспевающих в тех школах, куда деньги поступать просто не будут.



Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию Олег Смолин приводит в пример школы Великобритании, где "доплачивают тем школам, которые берут себе детей из неблагополучных районов". Он утверждает, что "московская программа предполагает наоборот больше давать денег тем, где люди лучше учатся, то есть финансировать образование богатых и недофинансировать образование бедных".



В связи с этими новшествами московские учителя опасаются, что уменьшится их заработная плата, ведь согласно новой программе, будет существенно урезана возможность подработать - продленка, факультативы, дополнительные занятия в новой системе финансирования оплачиваться не будут.



И возникает вопрос - а будет ли эффективна новая система финансирования образования? Время покажет.