Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко будет преподавать в Дальневосточном федеральном университете.

Ректор ДВФУ Владимир Миклушевский и Илья Лагутенко подписали соглашение, один из пунктов которого подразумевает преподавательскую деятельность музыканта в вузе. По словам ректора, речь идет о дисциплинах экологической и природоохранной направленности. "Ну и, конечно, музыка, которая объединяет людей", - сообщил Миклушевский. "Для нас важно, чтобы из дверей ДВФУ молодые люди выходили полноценными гражданами, которые думают о будущем", - подчеркнул ректор университета.

Илья Лагутенко отметил, что такая деятельность для него нова и интересна.

По словам музыканта, он готов знакомить студентов с "какими-то практическими вещами, теория под которые еще не написана".

Илья Лагутенко в будущем также будет выступать в качестве визит-спикера с тематическими лекциями по вопросам шоу-бизнеса, восточных языков, путешествий и антикризисного менеджмента. Первая лекция запланирована на март 2011 года.