Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко будет преподавать в университете
23 февраля 2011, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко будет преподавать в Дальневосточном федеральном университете.
Ректор ДВФУ Владимир Миклушевский и Илья Лагутенко подписали соглашение, один из пунктов которого подразумевает преподавательскую деятельность музыканта в вузе. По словам ректора, речь идет о дисциплинах экологической и природоохранной направленности. "Ну и, конечно, музыка, которая объединяет людей", - сообщил Миклушевский. "Для нас важно, чтобы из дверей ДВФУ молодые люди выходили полноценными гражданами, которые думают о будущем", - подчеркнул ректор университета.
Илья Лагутенко отметил, что такая деятельность для него нова и интересна.
По словам музыканта, он готов знакомить студентов с "какими-то практическими вещами, теория под которые еще не написана".
Илья Лагутенко в будущем также будет выступать в качестве визит-спикера с тематическими лекциями по вопросам шоу-бизнеса, восточных языков, путешествий и антикризисного менеджмента. Первая лекция запланирована на март 2011 года.