Медведев призвал вузы не готовить лишних юристов и экономистов

Президент РФ Дмитрий Медведев в Краснознаменске на совещании с сотрудниками центров переподготовки и органов службы занятости сообщил, что он призвал вузы прекратить готовить юристов и экономистов в огромных количествах, в том числе и на платной основе.

Глава государства также сообщил, что накануне министр образования Андрей Фурсенко заверил его, что количество бюджетных мест для юристов и экономистов уже сокращено. По мнению Медведева, в стране юристов и экономистов бесконечно много.

"В настоящее время рынок труда насыщен", — подчеркнул президент. Медведев рассказал, что сам юрист по образования, и было время, когда "катастрофически не хватало юристов". "В советское время, когда я начинал свою карьеру, юристов с руками отрывали, что мне в определенный период помогло, конечно", - сказал он.

"Нам катастрофически не хватает инженеров, специалистов в области точных наук. Престиж этих профессий за определенные годы, к сожалению,очень сильно поблек", — отметил глава государства.

Медведев подчеркнул, что государство должно задавать приоритеты, кто нужен государству. "По поводу профориентации у нас все довольно плохо обстоит, о чем я неоднократно уже говорил", – отметил Медведев на встрече с сотрудниками службы занятости.

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что "от того, как будет устроена профориентация, очень многое зависит на будущее".