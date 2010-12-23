Суд перенес рассмотрении дела об избиении учителя в Шелехове на 19 января

Шелеховский городской суд 23 декабря перенес на 19 января рассмотрение уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который в течение долгого времени вместе со сверстниками избивал учителя физкультуры и записывал это на видео.

"Слушание по данному уголовному делу перенесено на 19 января 2010 года в связи с тем, что в суд не явилась потерпевшая сторона", - цитирует РИА Новости сообщение регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в период с января по март 2010 года в спортивном зале средней общеобразовательной школы N1 города Шелехова восемь учеников 9 класса "на почве личных неприязненных отношений" систематически наносили побои 73-летней учительнице. Видео с избиениями они выложили в Интернет.

"Аргументы.ру" писали, что из-за глубокого склероза учительница физкультуры средней школы № 1 города Шелехова страдает провалами в памяти, и только поэтому, избивавшие учительницу школьники длительное время оставались безнаказанными.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), к уголовной ответственности СК привлек одного 16-летнего подростка. В отношении семи его одноклассников материалы направлены в органы внутренних дел для применения мер профилактического воздействия, в момент совершения противоправных действий в отношении педагога они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.