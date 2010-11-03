Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает, что высшее образование в РФ находится не на должном уровне: в вузах огромное количество "троечников", а качественных вузов в России не больше 100.

Ярослав Кузьминов на заседании Общественной палаты РФ 3 ноября сказал: "В России "настоящих вузов" не больше 100, зато 200 находятся в зоне риска".

По словам ректора ВЭШ, российское образование с 2000-х годов совершило серьезный шаг вперед, однако наша страна до сих пор в конце списка развитых стран. "И все еще недофинансируем высшее образование", - отметил Кузьминов.